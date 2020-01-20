Şimşek’te hedef ilk 8

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısına süper bir başlangıç yaptı. 5-1'lik Hes Kablo Kayserispor galibiyeti sonrası konuşanLigin ikinci yarısındaki hedeflerinden bahseden Bulut, "Geçen sezonki pozisyondan daha iyi bir pozisyonda bitirmek istiyoruz. Bu da ilk 8 içerisinde yer alıyor olabilmek. Daha iyisini yapmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.Maçı da değerlendiren genç teknik adam, "İyi başladık ama ilk yarının ortalarında rakibe 2- 3 gol pozisyonu verdik. Çünkü hücum hattıyla savuma arasındaki ara biraz açıldığından iyi kapatamadık. Tabi kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Daha sonra pas oyununa döndük ve yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik.ifadelerini kullandı.