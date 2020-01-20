Şimşek’te hedef ilk 8

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısına süper bir başlangıç yaptı. 5-1'lik Hes Kablo Kayserispor galibiyeti sonrası konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, farklı galibiyeti doğum günü olan kızına armağan etti.
Ligin ikinci yarısındaki hedeflerinden bahseden Bulut, "Geçen sezonki pozisyondan daha iyi bir pozisyonda bitirmek istiyoruz. Bu da ilk 8 içerisinde yer alıyor olabilmek. Daha iyisini yapmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.
KART BİZİ RAHATLATTI
Maçı da değerlendiren genç teknik adam, "İyi başladık ama ilk yarının ortalarında rakibe 2- 3 gol pozisyonu verdik. Çünkü hücum hattıyla savuma arasındaki ara biraz açıldığından iyi kapatamadık. Tabi kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Daha sonra pas oyununa döndük ve yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Nitekim 5-1'lik bir galibiyet aldık. İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyorduk ve bunu da başardık. İnşallah bu doğrultuda da bundan sonraki maçlara devam ederiz"
ifadelerini kullandı.