Validen tarihi film için velilere çağrı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 17 Ocak'ta vizyona giren ve İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini konu alan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi.Vali Karaloğlu'na kızları Meral Su ve Elif Meva, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, Hava Meydan Komutanı Albay Mustafa Baş, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan eşlik etti. Bir alışveriş merkezinde filmi izleyen Vali Karaloğlu, "Son dönemde yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi aslında yaşadığımız sığlık. Tarihi ve kültürel değerlerimizi öne çıkarmanın en önemli enstrümanlardan biri sinema" dedi. Karaloğlu, sömestir tatilinde velileri çocuklarını filme getirme çağrısı yaptı.Türklerin çağlardır 'adaletin kılıçlığını' yaptığını anlatan Vali Karaloğlu, Antalya'nın fetih nedenini de filmin senaryosuna benzetti. Karaloğlu, "Antalya limanında Mısırlı Müslüman tüccarların mallarına ve gemilerine el konulmuştu. Gıyaseddin o mazlum tüccarların hakkını alabilmek için Antalya'yı fethetti. Sırpların, Boşnakların aslına yapmış olduğu zulme benzer bir zulüm" diye konuştu.

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