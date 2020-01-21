9 bin yeni yabancı komşu

BUGÜN NELER OLDU

YABANCILARA 2019'da en çok konut satışı yapılan iller İstanbul, Antalya ve Ankara oldu. İstanbul'daki satışlar geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 46.2 artarak 20 bin 857'yi bulurken, Antalya'da 8 bin 951, Ankara'da 2 bin 539 konut satışı gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancıya konut satışı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14.7 artarak 39 bin 663'ten 45 bin 483'e yükseldi. İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısı 29 bin 808'e yükseldi. Böylece toplam satışın yarısından fazlası, bu iki ilde gerçekleşmiş oldu. İstanbul'daki artışı yüzde 19 ile Ankara, yüzde 12 ile Antalya izledi. Satışları en çok gerileyen il yüzde 30.4 ile Trabzon, yüzde 21,8 ile Aydın ve yüzde 18,6 ile Bursa olarak kayıtlara geçti.