Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > 9 bin yeni yabancı komşu

9 bin yeni yabancı komşu

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ’dan 2019’da 8 bin 951 yabancı ev satın aldı. Yeni komşular ile yerleşik yabancı sayısı yüzde 12 arttı

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
9 bin yeni yabancı komşu
YABANCILARA 2019'da en çok konut satışı yapılan iller İstanbul, Antalya ve Ankara oldu. İstanbul'daki satışlar geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 46.2 artarak 20 bin 857'yi bulurken, Antalya'da 8 bin 951, Ankara'da 2 bin 539 konut satışı gerçekleşti.

YÜZDE 12 ARTIŞ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancıya konut satışı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14.7 artarak 39 bin 663'ten 45 bin 483'e yükseldi. İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısı 29 bin 808'e yükseldi. Böylece toplam satışın yarısından fazlası, bu iki ilde gerçekleşmiş oldu. İstanbul'daki artışı yüzde 19 ile Ankara, yüzde 12 ile Antalya izledi. Satışları en çok gerileyen il yüzde 30.4 ile Trabzon, yüzde 21,8 ile Aydın ve yüzde 18,6 ile Bursa olarak kayıtlara geçti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
9 bin yeni yabancı komşu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN