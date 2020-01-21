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Aksu’da 3 puan sevinci

Giriş Tarihi: 21.1.2020 22:14 ABONE OL
Antalya Amatör Spor Kulüpleri U12 Ligi'nde mücadele eden Aksu Belediyesporlu minikler, Döşemealtı maçını 1-0 kazanarak 3 puan almayı başardı. Başarılı sporcular son 5 haftada oynanan müsabakalardan 3 galibiyet,1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak üst sıralardaki yerini korudu. U12 Takımını tebrik eden kulüp başkanı Mehmet Selvi, "Minik sporcularımızın hırsı, azmi, mücadelesi, kazanma isteği bizlerin olduğu kadar, müsabakayı izlemeye gelen seyircilerin de takdirini kazanıyor. Teknik ekibimize, sporcularımıza ve ailelerimize teşekkür ederim" dedi.
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Aksu’da 3 puan sevinci
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