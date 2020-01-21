Alanya düğünü belgesel olacak

BUGÜN NELER OLDU

yıl Varşova'da düzenlenen uluslararası turizm fuarı 'TT Warsaw'da görüşülen yapımcılar TV program çekimi yapmak için Alanya'ya geldi. Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Öğretim Görevlisi Anna Maria Bielecka, Alanya tanıtım çalışmaları kapsamında 2 farklı belgesel çekimi yapılacağını ve bu yapımların Polonya'da 2 farklı kanalda yayınlanacağı söyledi. Bielecka, "Ben Polonyalıyım'da Alanya'da yaşayan bir Polonyalının hayatı, 'Dünya Düğünleri' belgeselinde ise Alanya'da evlenen bir çiftin yöresel düğün hazırlıkları, kına gecesi ve çiftin hayat hikayeleri anlatılacak" dedi.