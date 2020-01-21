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’nın damak tadı

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Alanya’nın damak tadı
ALANYA Belediyesi konaklama, ağırlama ve yiyecek- içecek endüstrisini bir araya getiren Otel, Restoran, Cafe (HORECA) buluşmasına katılarak Yaşasın Anadolu projesiyle Alanya mutfağını tanıttı.

KATILIMCILAR BİLGİ
Fuarda, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Türkiye'de ilk kez Alanya Belediyesi tarafından uygulamaya alınan Mutfak Mirası Alanya projesi ve gastronomik ürünlerin sürdürülebilir turizm öğesi olarak kullanılmasının önemi hakkında bilgi verdi.

TAM NOT ALDI
Alanya'nın lezzet elçileri olan ev hanımları ve profesyonel kadın şefleri, şehrin lezzetlerini tanıtarak ziyaretçilerden tam not aldı.
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Alanya’nın damak tadı
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