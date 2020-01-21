ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan LPG'li otomobil , sürücünün aracı park etmesinin ardından alev alev yandı. Olay, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Öztürk idaresindeki 07 L 6164 plakalı yerli otomobil seyir halindeyken bir anda motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Öztürk, dumanları görünce otomobilini ışıklı kavşakta durdurup içinden çıktı. Kısa süre sonra otomobilden alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen yangını söndüremedi. Otmobil hurdaya döndü.