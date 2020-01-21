Amatör zevk veriyor

ntalya Süper Amatör Ligi çekişmeli maçlara sahne oluyor.Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 35. saniyesinde Laraspor, Ömer ile 1-0 öne geçti. Korkuteli 36. dakikada Mustafa ile durumu eşitledi, 57'de Volkan ve 85'te Ertuğrul ile durumu 3-1'e getirdi. 90+3'te Laraspor Ömer'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi ve maç 3-2 sona erdi. Korkuteli puanını 35'e çıkartırken, Laraspor 18 puanda kaldı.Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Demre Belediyespor sahasında Finike Belediyespor'u 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.İkinci yarıya Demre hızlı başladı. 49. dakikadaki Feyyaz, 64'te ise Sergen takımını 3-0 öne geçiren golleri kaydetti. Maç da bu skorla sona erdi.Antalya 1. Amatör Kümede mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, ligin son haftasında deplasmanda Elmalı Belediyespor'u 2-1'lik skorla geçti. Ligi 37 puanla 3. sırada tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, önümüzdeki hafta yapılacak Play-Off'ta mücadele etme hakkı kazandı.Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta ilk yarıyı lider kapayan Kestelspor, konuk ettiği Karaman Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biterken ikinci yarıda daha baskılı oynayan Kestelspor 51'nci dakikada Berke ile 1-0 öne geçti. 58'nci dakikada konik ekibin kazandığı penaltıyı Emre İlhan kullanarak takımı ardına eşitliği sağladı.Kestelspor puanını 32'ye çıkartıp liderliğini sürdürürken Karamanspor 28 puanda kaldı. ISPARTA 32 SPOR İDDİALIBAL 7. Grup'ta Ispartaspor, ikinci yarının açılış maçını Konya temsilcisi Akşehirspor ile yaptı. Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, Isparta 32 Spor, 43. dakikada Volkan ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi ekip, 70. Dakikada Volkan ile 1-0 öne geçti. Isparta 32 Spor, aldığı bu galibiyetle puanını 30'a çıkararak, 2. sıraya yükseldi. Akşehirspor ise 23 puanda kaldı.

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