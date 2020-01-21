Bu kadar da olmaz

BUGÜN NELER OLDU

Bölge Adliye arkasındaki caddenin büyük bir bölümü güvenlik gerekçesi ile 'steril alan' ilan edilince yaşanan park sorunu ilginç görüntülere sahne olmaya başladı. Kaldırımların bazı bölümlerine plastik dubalar monte edildi. Ancak araç yoğunluğu nedeni ile dubalar sürücüler tarafından ezilerek park edilmeye devam edildi.Görevliler ezilen dubanın yerine her ay yenisini takmak zorunda kalınca bu kez yeni bir yönteme başvuruldu. Plastik dubalar taş parçaları ile çevrilerek araçlardan korunmaya çalışıldı. Vatandaşlar ise günlük en az 20 bin kişinin giriş çıkış yaptığı adliye etrafından yaşanan otopark sıkıntısının bir an önce giderilmesini istedi.