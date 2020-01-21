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Buğra Yüksel’den piyano konseri

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Buğra Yüksel’den piyano konseri
ANTALYA, dünya müzik tarihinin en önemli ve ünlü bestecilerinden Ludwig van Beethoven'i, doğumunun 250'nci yıl dönümünde, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği "Muratpaşa'da Sanat Var" etkinlikleri kapsamında piyanist Buğra Yüksel'in yorumuyla yeniden keşfedecek. 31 yaşındaki piyanistin konseri, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 28 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek konser biletleri Türkan Şoray Kültür Merkezi Gişesi ve www.biletantalya. com üzerinden satışa sunuldu.
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Buğra Yüksel’den piyano konseri
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