Dahiler yarışıyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 'Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları', Antalya'da başladı. Şampiyonanın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. Şampiyonanın açılış hamlesini, Bakan Kasapoğlu ile Vali Karaloğlu 1 nolu masada gerçekleştirdi.Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 557 satranç oyuncusunun katıldığı şampiyonaya ailelerle birlikte 7 bin kişi katılıyor. Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda 1874, Yıldızlar Şampiyonası'nda 600 ve Emektarlar Şampiyonası'nda 83 ile toplam 2 bin 557 sporcu mücadele verecek. Bir hafta sürecek mücadelenin ardından, dereceye giren sporcular satranç milli takımı havuzunda yer alacak.Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, sporu, genç, yaşlı, kadın, erkek, engelli, engelsiz demeden herkesin yapmasını istediklerine dikkat çekti. Kasapoğlu, "Satranç her açıdan eğitici, analitik düşünme yeteneğini, sabrı, cesareti, özgüveni geliştiren bir branş. yarınlarda ülkemizi emanet edeceğimiz gençlikte aradığımız özellikler bunlar" dedi.TÜRKIYE Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ortak hedef ve heyecan ile bir araya geldiklerini söyledi. Tulay, milli takım havuzu kontenjanında her kategoride 200 sporcunun üzerindeki 25 sporcu için bir kontenjan daha verileceğin söyledi. Tulay. havuzdaki sporcuların Türkiye'de yapılacak 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'na katılma avantajı elde edeceğini kaydetti.

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