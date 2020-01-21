Doktor balıklara SPA’lardan ilgi

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başta olmak üzere birçok cilt hastalığının tedavisinde kullanılan 'doktor balıklar', Antalya'da üretilmeye başlandı. 37 derece suya giren cilt hastalığı bulunanların yumuşayan yaralarının kabuklarını temizleyerek yaranın iyileşmesine yardımcı olan doktor balıklar, çok sayıda üniversite tarafından yakından inceleniyor. Sivas'ta doğal yollarla üreyen bu balık türü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde farklı boyutlardaki havuz ve akvaryumlarda üretildi. 3 bin 500 yavru doktor balık, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Satın alanlar arasında kişisel bakım merkezleri, masaj ve SPA salonları da bulunuyor.Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Süleyman Öztürk, balıkların ciltteki hastalıklara iyi geldiğini tahmin ettiklerini söyledi. Balıkların Türkiye'den kaçırılıp Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde pazarlandığını, burada ün yaptıktan sonra Türkiye'nin hemen tescillendirip sahip çıktığını aktaran Öztürk, "Uzakdoğu'da yaygınca kullanılıp, Japonya, Almanya ve ABD'ye yıllarca satılmış. Ancak biz Sivas'taki kaplıcalardan getirip burada ürettik. Güzellik merkezleri ve SPA'lardan çok fazla talep geliyor. Satın almak istiyorlar" dedi.