Dualarımız sizinle

Antalya'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirilen özel harekat polisleri, düzenlenen tören ve dualarla Suriye'ye uğurlandı.Antalya Özel Hareket Şube Müdürlüğü bahçesindeki törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmak istendiğini, Türkiye'nin çevrelenerek büyük bir terör operasyonu yapıldığını söyledi. Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından önce içerideki hainleri temizlediğini, daha sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak da Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulan terör koridorunu barış koridoruna çevirdiğini belirten Karaloğlu, "Öncelikle kendi güvenliğimiz sonra da o bölgede yaşayan kardeş bildiğimiz halkların, mazlumların güvenliği için bunları yaptık." dedi. Karaloğlu, özel harekat polislerinin görevlerini tamamlayarak ailelerine kavuşmaları için dua ettiklerini dile getirdi.Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Antalya'dan 59 özel harekat polisinin görev yapacağını belirterek, polislere görevlerinde başarı diledi. Görevlendirilen polislerin tim amirlerine Kur'an ve bayrak verildi. Kur'an okunması, dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından polisler, aileleri ve yakınlarıyla vedalaştı.

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