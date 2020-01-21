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Genç müzisyenler göz doldurdu

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Genç müzisyenler göz doldurdu
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çocuk Korusu ve Enstrüman Bölümü, yeni yılın ilk konserini verdi. Genç müzisyenler başarılarıyla göz doldurdu. İki bölüm halinde gerçekleşen konserde Çocuk Korosu, Rufina Bahadır'ın piyano solo ve koro şarkılarını seslendirdi. Enstrüman bölümünde piyano, gitar ve keman eğitimi alan öğrenciler de seçkin eserleri başarıyla çaldı. Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'nda kategorisinde birinci olan Nil Göksel de mini bir konser verdi.
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Genç müzisyenler göz doldurdu
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