Haydi sen de destek ver

BUGÜN NELER OLDU

geçen yıl Ekim ayında açılan LÖSEV'e ait LSV Dükkân Mağazası'na belediye başkanları büyük ilgi gösterdi. LSV Dükkanın ziyaretçileri arasına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katıldı. LÖSEV çalışmalarını yakından izleyen ve tam destek veren Tütütüncü ve Uysal, ürünleri tek tek inceleyip satın alarak destek çocukların tedavisine destek verdi. LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, mağazadaki her ürün bir çocuğu hayata bağladığını söyledi.Antalya'da prestijli ve içi iyilik dolu markaya ve mağazaya sahip olduğu için çok şanslı olduklarını belirten Özcan, "Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki mağazamıza gelin ve LÖSEV ve annelerimizin öyküsünü dinleyin ve bu markamızı tanıyın" dedi. Özcan, 2000 yılında 6 anne ile başlayan ve bugün yüzlerce lösemili çocuk annesinin projeye katıldığını ve eşi olmayan bir markaya kavuştutklarını kaydetti.