Yalvaç ilçesinde kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinden gelerek izinsiz kazı yapılacağı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. C.O., B.T. ve A.M. gözaltına alındı. Olay yerinde 3 metre derinliğinde çukur açıldığı belirlendi. Kaçak kazıda kullanılan malzemeler, otomobil ve iş makinesi de ele geçirildi. C.O. ve B.T. tutuklanırken, A.M. ise serbest bırakıldı.