Jimnastikçiler madalya ile döndü

ANTALYASPOR jimnastik takımının minik sporcuları, İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası müsabakada başarılı sonuçlar alarak Antalya'ya döndü. 17 ve 18 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılan 'International Savkar Cup'
yarışmasına antrenör Luidmila Sert önderliğinde katılan Nihal Yenidünya ve Zeynep Alan derece elde etti.
MİSS MINI PRENSES
2011 doğumlu olan Nihal Yenidünya top aletinde ikinci olurken, genel tasnifte altıncı sırada yer aldı.
Nihal
Yenidünya ayrıca yarışmanın 'Miss Mini Prensesi'
seçildi. 2012 doğumlu olan
Zeynep Alan ise top aletinde
ikinci, serbest seride üçüncü,
genel tasnifte ise ikinci sırada
yer alarak başarısını kürsüye
çıkarak taçlandırdı.