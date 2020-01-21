Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Jimnastikçiler madalya ile döndü

Jimnastikçiler madalya ile döndü

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Jimnastikçiler madalya ile döndü
ANTALYASPOR jimnastik takımının minik sporcuları, İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası müsabakada başarılı sonuçlar alarak Antalya'ya döndü. 17 ve 18 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılan 'International Savkar Cup' yarışmasına antrenör Luidmila Sert önderliğinde katılan Nihal Yenidünya ve Zeynep Alan derece elde etti.

MİSS MINI PRENSES
2011 doğumlu olan Nihal Yenidünya top aletinde ikinci olurken, genel tasnifte altıncı sırada yer aldı. Nihal Yenidünya ayrıca yarışmanın 'Miss Mini Prensesi' seçildi. 2012 doğumlu olan Zeynep Alan ise top aletinde ikinci, serbest seride üçüncü, genel tasnifte ise ikinci sırada yer alarak başarısını kürsüye çıkarak taçlandırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jimnastikçiler madalya ile döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN