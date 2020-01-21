Jimnastikçiler madalya ile döndü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR jimnastik takımının minik sporcuları, İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası müsabakada başarılı sonuçlar alarak Antalya'ya döndü. 17 ve 18 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılanyarışmasınaNihalYenidünya ayrıca yarışmanınseçildi. 2012 doğumlu olanZeynep Alan ise top aletindeikinci, serbest seride üçüncü,genel tasnifte ise ikinci sıradayer alarak başarısını kürsüyeçıkarak taçlandırdı.