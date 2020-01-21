Kaş’ta Kalkan Esnaf şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

Kaş ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sonbahar Voleybol Halk Turnuvası sona erdi. Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği turnuvada, katılım sayısına bağlı puanlama ya da eleme usulüne göre oynandı. 2 set kazanan takımlar finallere kaldı. Yarı final ve final maçında 3 set alan takım galip ilan edildi. Turnuvanın finalinde Kalkan Esnaf, Adıyaman Çiğköfte'yi yenerek şampiyon oldu. Sarıbelen Kooperatif'i mağlup eden Süleyman Çavuş Camii takımı üçüncülüğü elde etti. Bir ay süren turnuva sonunda, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan şampiyon takımı kutlayarak, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti.