Oyunu taksiciler bozdu

Gazipaşa ve Kemer ilçelerinde dolandırıcıların oyununu uyanık taksiciler bozdu.Gazipaşa'da zeytinyağı üreticisi Ali Atalay'ı cep telefonuyla arayan kişi, kendisini ilçe jandarma karakol komutanı olarak tanıttı ve 100-150 kilo zeytinyağı istedi. Atalay, 10'ar kiloluk 10 bidon zeytinyağı ayarladı. Şüpheli, bu kez ilçede taksicilik yapan Süha Sayın'ı arayıp, zeytinyağı bidonlarını alıp, tarif ettiği iş yerlerine bırakmasını söyleyip, "1 saat sonra seni ararım" diye telefonu kapattı. Şüpheliden adresi alan Sayın, ilçe merkezine döndüğü sırada kendisini arayan kişinin ilçe jandarma komutanı olup olmadığından şüphelenip durumu jandarmaya haber verdi. Dolandırıcının oyununu bozulurken yağlar sahibine teslim edildi.Kemer'de ise kendisini karakolda görevli uzman çavuş olarak tanıtıp kontör ve para isteyen kişinin telefon dolandırıcısı taksicilere takıldı. Taksi durağını arayan bir şahıs, Kemer Devlet Hastanesi önüne eşi için bir araç istedi. Söz konusu yere gidip verilen numarayı arayan taksi şoförü Durmuş Kavuz'a eşinin 10 dakika gecikeceğini söyleyen şahıs, "Bu arada eşimin kontörü kalmamış, yakındaki markete gidip kontör yükleyiver" dedi. Kontör oyununu anlayan Kavuz, durumu arkadaşlarına anlatınca bu kez kendileri oyun oynamaya başladı.Durak yöneticisi Cihangir Coşkun, kendisini 'Mehmet Ali' isminde taksi şoförü gibi tanıtıp, kontör isteyen şahsı aradı ve marketin önüne geldiğini söyledi. Coşkun'a, telefonu marketteki görevliye vermesini söyleyen şahıs, bu kez market görevlisi gibi davranan diğer taksici dolandıcı ile dalğa geçti. Konuşmalar ise kameraya kaydedildi.

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