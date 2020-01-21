Paşaya hazır!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına 5-1'lik Kayserispor galibiyeti ile başlayan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla ilerliyor.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.00'de başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı.Turuncu-yeşilliler, Kasımpaşa'yı kupa dışına iterek çeyrek finale kalmak istiyor.Geçirdiği sakatlıktan dolayı bir süre sahalardan uzak kalan Aytemiz Alanyaspor'un İspanyol sağ beki Juanfran,Başarılı futbolcu İspanya'dan dönüşte eli boş gelmedi ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na eski takımının formasını getirdi. Çavuşoğlu, Juanfran'a teşekkür ederek başarılar diledi.Öte yandan Alanyaspor, kaleci Cenk Gönen ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cenk Gönen'in Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi. Tecrübeli bir futbolcu transfer ettiklerini belirten Çavuşoğlu,dedi.

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