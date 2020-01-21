Paşaya hazır!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına 5-1'lik Kayserispor galibiyeti ile başlayan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek rövanş için avantaj sağlayan turuncu-yeşilliler, rakibi ile bugün rövanşa çıkacak.
MAÇ SAAT 14.00'TE
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.00'de başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Kupada sonuna kadar gideceklerini söyleyen Bulut, 3-1'lik avantaj sağlamış olsalar da oyuncularından rehavete kapılmamalarını istedi.
Turuncu-yeşilliler, Kasımpaşa'yı kupa dışına iterek çeyrek finale kalmak istiyor.
JUANFRAN'DAN ÇOK ÖZEL HEDİYE
Geçirdiği sakatlıktan dolayı bir süre sahalardan uzak kalan Aytemiz Alanyaspor'un İspanyol sağ beki Juanfran, tedavisi tamamlandıktan sonra Alanya'ya gelmiş ve düz koşulara başlamıştı.
Başarılı futbolcu İspanya'dan dönüşte eli boş gelmedi ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na eski takımının formasını getirdi. Çavuşoğlu, Juanfran'a teşekkür ederek başarılar diledi.
KALECİ CENK GÖNEN KONTRATI İMZALADI
Öte yandan Alanyaspor, kaleci Cenk Gönen ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cenk Gönen'in Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi. Tecrübeli bir futbolcu transfer ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Transferde acelemiz yok demiştik ancak konu Cenk olunca anlaştık ve takımımıza dahil ettik. Cenk'in geçmişteki kariyerini biliyoruz. Son zamanlarda çok oynamadı ancak yeniden Cenk Gönen'i izleyeceğiz. Daha yaşı da geç. Allah utandırmasın"
dedi.