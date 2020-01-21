Salsa şöleni sona erdi

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DANS Sporları Federasyonu 2019-2020 Salsa Ligi Kulüpler Sportif Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı tamamlandı. Antalya'da salsa rüzgarı estiren şampiyona, dans severlere unutulmaz anlar yaşattı. 750 dansçının katıldığı yarışmalarda 32 klasmanda sporcular ter döktü. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan organizasyonda A klasmanda Emek ve Büşra Yeter, solo kadınlarda Tuğba Üte, solo kadın miniklerde Alina Turcan ve grup şov yıldızlarda Dans Park birinci oldu. Yılda 6 etap olarak düzenlenen yarışmalar sonunda en çok puanı toplayan sporcular, Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanıyor.Şampiyonada, ikili yıldızlarda Ege Şen ve Umut Elverdi, çift şov klasman miniklerde Defne Coşgun ve Umut Elverdi, genç erkek soloda Yiğitalp İsindere, genç kadın soloda İclal Aydın birinciliğe ulaştı. Şov çift yetişkin birinciliğini ise Onur Tura ve Hazal Akyüz elde etti.