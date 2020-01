Selen engelleri aştı

Antalya'da Bedensel engeli nedeniyle Piri Reis İlkokulu'nda 2014 yılında sınıf arkadaşları ile uyumsuzluk yaşadığı iddiasıyla yalnızlığa terk edilen Selen Sargın, başarıdan başarıya koşuyor. SABAH Akdeniz'in yaşadığı sorunları gündeme getirmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesiyle eğitimci olan annesi Yıldız Albayrak Sargın ile başka bir okula nakledilen ve bugün 13 yaşında olan Selen Sargın, sınıflarını takdirle geçmeye devam etti.Annesinin görev yaptığı Kızılarık Mahallesi'ndeki Kazım Şanöz İlköğretim okulunda eğitimi sürdüren Selen, kaynaştırma eğitimi ile arkadaşlarının da sevgilisi haline geldi. Geçmişte yaşadığı sıkıntıların aksine yeni okulu ve arkadaşlarını çok seven Selen, başarı ile okulunu bitirdi. Selen Sargın, 2017 yılında eğitimci annesinin Vali Husnü Tuğlu İlköğretim Okulu'na tayin edilmesi üzerine o da aynı okula nakledildi. Selen burada da kaynaştırma sınıfına devam etti ve 7'inci sınıfa kadar yükseldi. Selen'in yarı yıl karnesi en çok ailesini mutlu etti. Takdir alan Selen'i ilk kutlayan Antalya Bilgi Üniversitesi İngilizce Makine Mühendisliği Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi ablası Yaren oldu. Selen'in başarısı anne Yıldız ve baba Cevat Sargın'ı da mutlu etti.Anne Yıldız Albayrak Sargın ile baba Cevat Sargın kızları Selen'in başarısından çok mutlu olduklarını söyledi. Selen'in kaynaştırma eğitimi sınıflarında çok başarılı olduğunu belirten eğitimci Sargın çifti, "Arkadaşları ve öğretmeni ile ilişkisi çok iyi durumda. Hiç bir sorunu yok. Derslerine sosyal faaliyetlere çok istekli. Her sabah uyandığında okuluna sevinerek gidiyor" dedi.Sınıflarını her yıl takdir ile geçen Selen Sargın, liseyi de başarılarla bitirip üniversiteli olmak istediğini söyledi. Hayalinin veterinerlik olduğunu belirten Selen, "Veteriner olunca hayvanlara yardım etmek istiyorum. Sokakta hasta, yaralı kedi ve köpekleri iyileştirmek için çalışacağım. Tek istediğim bu" diye konuştu. Selen'in başarısından çok mutlu olan abla Yaren Sargın ise, "Selen'in eğitimi çok iyi gidiyor. Sokaktaki hayvanlara karşı çok duyarlı. Onu melek gibi bir kalbi var" ifadelerini kullandı.

