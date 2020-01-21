tüyolar İlber Hoca’dan

Final Okulları'nın geleneksel veli seminerleri bu yılda hız kesmedi. Prof. Dr. İlber Ortaylı velilerle 'Ailelere tavsiyeler' konulu seminerde buluştu. Final Okulları öğrencilerinin de katıldığı seminerde Prof. Ortaylı, gençlere kendilerini yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Kişinin kendini geliştirmesinin ve başarılı olmasının yolunun Matematiği ve grameri doğru ve iyi öğrenmekten, spor yapmak ve müzik dinlemekten geçtiğini hatırlatan Prof. Ortaylı, "Bunları gerçekleştirmek için çok paranız olması gerekmiyor" dedi.Gençlerin hala dünyayı tanımadıklarına dikkat çeken Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bir şekilde dünyayı tanımanız gerekli. Türk tarihini öğrenmeniz şart. Gelişmek ve öğrenmek için devamlı her şeyi sorgulayın. Kendini geliştirmeyenler bağnaz kafayla hayata bakar ve hayatta ilerleyemez" diye konuştu. Israrla çocuklarını yurt dışında okutmak isteyen velilere ve yurt dışında okumak isteyen öğrencilere seslenen Prof. Ortaylı, "Yurt dışında okumak çok iyi bir araştırma ister. Türkiye'de üniversite eğitimi tamamlayan tüm gençlerin iş hayatına atılmadan önce mutlaka birkaç yılını yurt dışında geçirmeleri iş hayatına başlamak için mutlak bir gereklilik" ifadelerini kullandı. Prof. İlber Ortaylı, velilerin ve öğrencilerin sorularını da cevapladı.

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