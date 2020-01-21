Üç ev küle döndü

BUGÜN NELER OLDU

Finike ve Isparta'nın Yalvaç ilçesinde üç ev çıkan yangınlar sonucu küle döndü. Yalvaç'a bağlı Kurusarı köyünde Mehmet ve Ali Kiriş'e ait evlerde saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın ikişer katlı iki evi de sardı. Köyde bulunan arazözle yangına müdahale edilirken, Yalvaç Belediyesi'ne ait itfaiye araçları da köye geldi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 ev ile bahçede park halindeki bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Finike Yeni Mahalle 504 Sokak'ta ise 4 katlı apartmanın ikinci katında, emekli öğretmen Eşref Filiz'e ait dairede yangın çıktı. Evoe uyuyan Filiz, panikle yangını söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Filiz, daha sonra evden ayrıldı.Dumanı fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturanların büyük panik yaşadığı yangın sırasında üst katta oturanların bir kısmı yangın merdiveniyle tahliye edildi.