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Yine şiddet!

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Yine şiddet!
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Antalya'da oynan Serik Belediyespor ile 68 Aksaray Belediyespor arasındaki maçtan sonra çirkin olaylar yaşandı. 68 Aksaray Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle biten maçtan sonra futbolcu ve yöneticilerin kale arkasında galibiyeti kutladıkları sırada iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Birbirlerine taş atan grupların arasına giren polis ekipleri, taraftarlara müdahale etti. Olayın büyümesi üzerine polisler, havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak arbedeyi sonlandırmaya çalıştı.
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Yine şiddet!
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