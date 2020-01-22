6 bin kişiye baba şefkati

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde son bir yılda 6 bin 8 kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 11 milyon 424 bin TL'lik yardım yapıldığı açıklandı. Yeni dönemde de yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Muğla Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Fethiye'de 118 ihtiyaç sahibi için gönderilen yardımlar da Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner tarafından dağıtılmaya başlandı.Şahiner, Çamköy Mahalle Muhtarı Ahmet Bozkurt ile birlikte Çamköy Mahallesi'nde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. Vatandaşlar, Kaymakam Şahiner'e teşekkür ederken; Kaymakam ve beraberindekiler daha sonra Eldirek Mahallesi'nde şehit polis Özgür Gümüş'ün babası İsmail Gümüş'ü ziyaret ederek dert ve dileklerini dinledi. Şahiner, "Ülkemizin en değerli varlığı olan şehit ailelerimiz ve gazilerimize devletimiz tüm imkanları ile seferber olmaktadır. İlçemizde 23 şehit ailemiz var. Hepsi birbirinden değerli. Gece gündüz emirlerinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" dedi.