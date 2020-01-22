Bizim yaşlılar sosyal çıktı

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan yaşlıların sosyal medya kullanımı araştırması şaşırttı. 60+Tazelenme Üniversitesi'nden 500 kişinin katılıyla yapılan araştırmaya göre yaşlıların yüzde 72.2'si sosyal medyayı ve interneti günde en az 1 kez kullanıyor. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan sonuçları değerlendirdi.60+Tazelenme Üniversitesi'ni, Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiklerini vurgulayan Tufan, "Yaşı 50 ve üzeri olan bu kesimin sosyal medyayla ilişkilerinin bu kadar canlı olması, onların yaşamın içerisinde ki değişimi birebir takip etme isteklerinin var olduğunu gösteriyor. Biz, daha fazla yaşlı dostu yaşlanma sürecine ilgi duyan bir sosyal medya talep ediyoruz" diye konuştu.50 yaş üstü kesimin, mutlaka birbiriyle haberleşme içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Tufan, "Sosyal medya da arkadaşının yorumunu okuyor, ya da arkadaşına yorum yapıyor. Fotoğraf gönderiyor, o nerede bu nerede bunları takip ediyorlar dolayısıyla hayatın içindeler. Hayatın akışı içerisinde kendileri ile ilgili mecra oluşturmuş oluyorlar. En azından tek başına yaşayanlar için gelecekte yalnızlık duygusunu çekmemeleri açısından önemli bir eksikliği yerine getirebilir" şeklinde konuştu.

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