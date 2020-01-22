Çeteye ceza yağdı: 130 yıl

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Antalya'nınAlanya ilçesinde suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve nitelikli yağma, silahla tehdit, kasten yaralama gibi suçlardan yargılanan çeteye ceza yağdı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında kamu oyunda 'Şeremetler' olarak bilinen gruptan 10 kişiye toplamda 130 yıl hapis cezası verildi. Çete lideri M.Ş. 25 yıl 9 ay, H.İ.K. 23 yıl 6 ay, S.A. 19 yıl 7 ay ceza alırken, E.Ş., B.K., R.Ö., E.M., A.B., A.K. ile Ş.Ş 11 ile 4'er yıl arasında cezaya çarptırıldı.Çeteyle ilgili soruşturma süreci Oba Mahallesi'nde faaliyet gösteren Y.K. isimli iş yerinden 12 Kasım 2018'de haraç istenmesi ve vermeyen işyeri sahibinin darp edilerek ölümle tehdit edildiği ihbarı üzerine başlamıştı. Çeteye 7 Şubat 2019 tarihinde operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 1'i kadın 15 kişiden 9'u mahkemece tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bir de dernek başkanı vardı.