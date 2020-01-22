Eski trafo binası kütüphane oluyor

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Antalya'nın Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası'nın köhne binalarını, müze ve eğitim işlevleriyle ayağa kaldırmaya devam ediyor. Dokuma Fabrikası yerleşkesine uzunca yıllar enerji sağlayan, fabrika kapandıktan sonra köhne bir binaya dönüşen trafo binasının inen şalteri, yeniden kaldırılıyor. Müzeleriyle, sergi salonuyla, bilim merkeziyle, sanat sokağı ve konser alanıyla adeta bir kültür adası haline gelen Dokuma Fabrikası'nın eski trafo binası kütüphaneye dönüştürülüyor.İki katlı ve 900 metrekare büyüklüğündeki bina, restore edildikten sonra kütüphane haline getirilecek. Kütüphaneye de ünlü yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç'in ismi verilecek. Binada incelemede bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Dokuma'nın trafo binası, Cemil Meriç Kitaplığı kimliği ile Antalya'nın önemli bir kültür mekânı haline gelecek. Burada bilimin, bilginin ışığı yükselecek" dedi. Dokuma yerleşkesinde, idari bina Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ne, kreş binası Anadolu Oyuncak Müzesi'ne, yemekhane binası Modern Sanatlar Galerisi'ne, depolar Nostaljik Araçlar Müzesi'ne, fabrika binası Bilim Merkezi ve Antalya Şehitler Müzesi'ne dönüştürüldü.