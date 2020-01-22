Hayalet otel icradan satışta

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Antalya'nınKemer ilçesinde bulunan ve turistlerin 'hayalet otel' olarak nitelendirdiği Naturland Eko Park ve Resort Otel, bazı devlet kurumları ve bankalara olan borcu dolayısıyla 96 milyon 559 bin 629 lira muhammen bedel üzerinden İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Kemer ilçesinde 1991'de turizme açılan, dönemin en ünlü 'eko tatil' oteli olan, 130 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel, 2013 yılının 9'uncu ayında kapanmıştı.Son dönemde başta Ruslar olmak üzere ilçeye gelen turistlerin sıkça ziyaret ettiği ve 'hayalet otel' olarak nitelendirdiği otel, talan edilmiş hale geldi. Turistlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı ilginç paylaşımlara konu olan otelin ilk satış günü 18 Mart 2020. Bu tarihte satış gerçekleşmezse ikinci satış tarihi ise 14 Nisan 2020 tarihi olarak belirlendi.