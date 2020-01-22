İç ısıtan kampanya

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MHPKorkuteli ilçe teşkilatı Kadın Kolları Başkanlığı, ilçede yaşayan maddi desteğe ihtiyacı olan çocuklar için Bir Mont Bir Bot projesi başlattı. Proje Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan MHP Korkuteli Kadın Kolları Başkanı Nuray Bakacak, yardım yapılacak öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlendiğini açıladı.Bakacak, kadın kolları üyelerinin daha fazla sayıda çocuğa ulaşabilmek için hayıkrsev erlerle bire bir görüşmeye çalıştığını söyledi. Bakacak, "Korkuteli sokaklarında yürürken, köylere gittiğimizde montu olmadığı için üşüyen, botu eski olduğu için ayaklarını gizlemeye çalışan çocuklara mutlaka rastlamışızdır. Belki de sırf bu yüzden teneffüse çıkamayan çocuklarımız sizlerin de yardımlarıyla üşümesin diye yola çıktık" dedi.