İyi günde kötü günde

Antalya'da, kanseri yenen çiftin hayatı görenleri duygulandırıyor. 9 yıl önce, yapı markette çalışan Hüseyin Aksu, kan vermek üzere gittiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'nde kan kanseri olduğunu öğendi. Aksu, aynı gün hastaneye yatırıldı. Süreçte kemoterapi tedavisi görüp ablasından ilik nakli olan Hüseyin Aksu, sağlığına kavuştu.Hastalığını öğrendiği dönem, şu an eşi olan Derya Aksu ile flört döneminde olduklarını anlatan Hüseyin Aksu, "Üçüncü buluşmamızda, hastalığım nedeniyle ayrılmak istedim. Kan kanseri olduğum için hastaneye yatırılmıştım. Fakat o benim hastalığımı umursamadı ve yanımda oldu. İlik nakli oldum, yine yanımdaydı. Moralim oldu. Sayesinde hastalığı yendim. Hastalığımın ilk dönemlerinde sözlendik, nişanlandık, şu anda 7 yıllık evliyiz" dedi.Derya Aksu ise hayatla mücadelelerinin 2011 yılı Mayıs ayında başladığını söyyeri. Aksu, "Eşimin o haline aşık oldum. Fakat yanında istemedi. Annem 'Evli olsaydın ne yapardın. Öyle bırakma destek ol, fakat umut verme' diyerek destek olmamı istedi. O zaman üç günlük arkadaştık. Hastanede elini tuttum ve bir daha hiç bırakmadım, ölene kadar da bırakmayacağım" dedi.

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