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İzmarit faciası

Fethiye’de Mümin Varol, aracında sigara izmaritinden çıkan yangında yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
İzmarit faciası
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Mümin Varol (58), park halindeki otomobilinde, sigara izmaritinden çıktığı sanılan yangında yaşamını yitirdi. Korkunç olay, Patlangıç Mahallesi Şehit Sadık Bey Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 48 M 6302 plakalı otomobilde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

CESEDİ BULUNDU
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobilde yapılan incelemede, Mümin Varol'un yanmış cesedi bulundu. Varol'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Varol araç içinde uyurken sigara izmaritinden çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.
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İzmarit faciası
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