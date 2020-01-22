Kuş sayısı yüzde 26 arttı

BUGÜN NELER OLDU

DoğaKoruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, 11 Ocak'ta başlayan kış ortası kuş sayımının tamamlandığını söyledi. Göller Bölgesi'ndeki Burdur, Isparta, Antalya ve Beyşehir'deki 18 sulak alanda yapılan sayımlarda geçen yıla göre yüzde 26.74'lük artış gözlendiğini belirten Kamil, geçen yıl 583 bin 183 olan su kuşları sayısının bu yıl 739 bin 142'ye yükseldiğini söyledi.Sulak alanların bütün dünya için çok önemli olduğuna değinen Kamil, "Bu alanları korumak ve geliştirmek adına elde ettiğimiz bilimsel verilerle buraları ancak koruyup geliştirebiliriz" dedi. Araştırma sonuçlarını paylaşan Kamil, "Bölgemizde en çok sayılan ilk 5 su kuşu türü Sakarmeke 434 bin 990, Elmabaş patka 97 bin 191, Macar ördeği 75 bin 478, Çamurun 30 bin 559 ve Bahri 12 bin 288 olarak sayıldı" dedi.