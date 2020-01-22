Pazarda ayaza sobalı önlem

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da, hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, pazar esnafı tezgahın içine soba kurarak hem kendisini hem de ürünlerini soğuktan korumaya çalıştı. Uzay Çatı adlı kapalı pazar yerinde tezgah açan esnaf, hem kendisini hem de ürünlerini soğuktan korumak için tezgahların içine soba kurdu. Esnaf, yaktıkları sobada hem ısınıyor hem de tezgahtaki sebze ve meyvelerin donmasını önlemeye çalışıyor.8 yıldır pazarcılık yapan Osman Aksel, "Hava çok soğuk olduğu için soba yakıyoruz. Hava sıcaklığı gündüz eksi 3-5 derece oluyor" dedi. Gülizar Zeren'de (40), "Özellikle sabah erken çok soğuk oluyor. Çareyi sobada bulduk" diye konuştu.