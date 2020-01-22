Tarihi haksızlık

BUGÜN NELER OLDU

UNESCODünya Miras Listesi'ne kayıtlı bin 121 kültürel ve doğal varlıktan sadece 18'i Türkiye'den. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Kekova 19, Sagalassos Antik Kenti 10, Perge Antik Kenti 10, Harran, Ahlat ve Alanya 19 yıldır listeye girmek için bekliyor. Türkiye'nin 78 kültürel ve doğal varlığı yıllardır geçici listede bekletilirken, UNESCO'nun 10 temel kriterinden pek çoğunu karşılayacak nitelikte olan Kaleiçi geçici listeye bile giremedi.Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, İtalya'nın 55, Çin'in 52, İspanya'nın 46 varlıkla listede yer alması ve Avrupa ülkelerinde 477 varlığın listede olması karşısında Türkiye'nin 18 varlık sayısının 'haksızlık' olduğunu söyledi. Çevik, "Kazıcıların Fransız olması nedeniyle Xanthos listeye girdi. Başka önemli yerin neden giremediğini açıklamak içindir" dedi.