Uzmandan korkutan uyarı

Antalya'daişadamlarıyla bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik, Antalya'yla ilgili deprem uyarısı yaptı. Salı Grubu olarak bilinen işadamlarının Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gerçekleşen etkinliğinde çarpıcı açıklamalar yapan Özçelik, Antalya'da 1999 yılından önce inşa edilen 40 bin binanın riskli olduğunu açıkladı Özçelik, bu nedenle Korkuteli ilçesindeki evini bile değiştirdiğini anlattı. Özçelik, "Binanız 3 ile 8 kat arasındaysa ve de 1999'dan önce yapılmışsa kusura bakmayın risk altındasınız" dedi.Depremin neden olduğu yıkım riskiyle ilgili konuşan Özçelik, "Depremlerde yıkılan binaların genel problemi demirinin yetersiz, beton kalitesinin çok düşük olması. Özçelik, özellikle deprem şartnamesinin yürürlüğe girdiği 1999'dan önce yapılan yapı stoklarına bakıldığında çok ciddi bir sıkıntı olduğunun altını çizdi. Özçelik, bu yapıların ya güçlendirilmesi, ya da yıkılıp kentsel dönüşümle yeniden inşa edilmesi gerektiğini anlattı.Bölgenin deprem riskiyle ilgili de konuşan Özçelik, Antalya'da birinci derece deprem bölgesinde 290 bin kişinin yaşadığını, ikinci derece deprem bölgesinde ise 1 milyon 450 bin kişinin yaşadığını söyledi. Özçelik, Antalya'da 7 büyüklüğünde deprem riski olduğunu söyledi. Etkinliğe, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mustafa Balcı, Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik'in de aralarında olduğu 50 kişi katıldı.

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