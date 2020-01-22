Yarasını kupada saracak

Geçen hafta kupada Göztepe'yi 4-3 yenen ve ardından da pazar günü lig maçında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, kupada moral arıyor. Göztepe ile üst üste üçüncü kez karşı karşıya gelecek olan kırmızı-beyazlılarda sakat olan Nazım ve cezalı olan Diego takımdaki yerini alamayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
NAZIM'DAN KÖTÜ HABER
Sezonun ilk yarısında Antalyaspor'da vazgeçilmez olan Nazım Sangare'den kötü haber geldi. Devre arası kampında sakatlık geçiren milli futbolcu, Göztepe maçında yer alamazken bu sezon ilk kez formasından uzak kalmıştı.
Başarılı futbolcunun, dizinden sakatlık geçirdiği ve 4 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
GELSON DALA RESMEN KULÜPTEN AYRILDI!
Antalyaspor'un ikinci yarı kadrosunda düşünmediği Gelson Dala, kırmızı beyazlılarla yollarını ayırdı. Genç futbolcu için yazılı açıklamada bulunan Antalyaspor Kulübü, "Kulübümüze sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Gelson Dala bugün itibariyle kulübüne dönmüştür. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
ifadelerine yer verdi.