Yarasını kupada saracak

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta kupada Göztepe'yi 4-3 yenen ve ardından da pazar günü lig maçında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, kupada moral arıyor. Göztepe ile üst üste üçüncü kez karşı karşıya gelecek olanSezonun ilk yarısında Antalyaspor'da vazgeçilmez olan Nazım Sangare'den kötü haber geldi.Başarılı futbolcunun, dizinden sakatlık geçirdiği ve 4 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.Antalyaspor'un ikinci yarı kadrosunda düşünmediği Gelson Dala, kırmızı beyazlılarla yollarını ayırdı. Genç futbolcu için yazılı açıklamada bulunan Antalyaspor Kulübü,ifadelerine yer verdi.