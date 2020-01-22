Yarıyıl tatili tiyatro ile başladı

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AntalyaŞehir Tiyatroları'nın (AŞT) hazırladığı çocuk oyunu 'Kırmızı Başlıklı Kurt' adlı oyununu ilk kez seyirci ile buluşturdu. Oyun Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerle ücretsiz sunuldu. Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte 'oyunu dikkatle takip eden çocuklar kahkaha ve eğlence dolu anlar yaşadı.AŞT oyuncularının sahne aldığı Kırmızı Başlıklı Kurt, günümüzden örneklerle çocuklara doğa sevgisi, kardeşlik ve dayanışmayı öğretiyor. Çocuklar, oyun sonunda sahne alan tiyatrocularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. 'Kırmızı Başlıklı Kurt' 29 Ocak'a kadar Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda ücretsiz sahnelenecek.