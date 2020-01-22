Yeter ki istensin

Antalya'da turizm sektöründe faaliyet gösteren kimyager Özlem Kıyak ile eski öğretim elemanı kimyager Melika Gün, D vitaminli zeytinyağı üzerine çalışma yürüttü. Laboratuvar ortamında dört yıl süren araştırmalar sonucunda D vitaminini zeytinyağıyla birleştiren girişimciler, üretim yapabilmek için KOSGEB'in 50 bini hibe 150 bin liralık kredi desteğinden faydalandı. Kundu turizm bölgesinde kurdukları atölyede D vitaminli zeytinyağı üreten Kıyak ile Gün, açtıkları mağazada ürünleri satışa sundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği ürünlerin yurt dışına da ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı.Yeni mezun gençlere örnek olmak istediklerini anlatan Özlem Kıyak, kadınların istemeleri halinde her şeyi başarabileceğini bildirdi. Kıyak, gıda ve kozmetik sektörü üzerine araştırma yaptıklarını, insan sağlığına yararlı ürünler ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Avrupa'nın birçok ülkesinde D vitamininin suya, una, ekmeğe ve yağlara karıştırılarak tüketildiğine dikkati çeken Kıyak, "Yerli ve insan sağlığına yararlı ürünler üreterek ihraç etmek istiyoruz" diye konuştu.Kimyager Melika Gün, bazı marketlerde ürünlerinin satışa sunulduğunu belirterek, "Yerli üretim yapıyoruz. Dubai'de ve Kuveyt'te görüşmeler yaptık. Hedef pazarlarımızın başında Avrupa ülkeleri geliyor" dedi. Gün, "KOSGEB hayallerimizi gerçekleştirmede kapı araladı. Kredinin çıktığını duyduğumuz gün çok mutlu olduk. İki bayan girişimci olmaktan çok gururluyuz. Tüm girişimci kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli" dedi.

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