Yine aynı senaryo

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce önceki başkan Menderes Türel döneminde gerçekleştirilen Konyaaltı sahiline yönelik ihale iptal edildi. İptal kararı, CHP'li eski Başkan Mustafa Akaydın döneminde ihalesi iptal edilen 100'üncü Yıl Spor Kompleksi projesini akıllara getirdi. AK Partili Menderes Türel döneminde Büyükşehir Belediyesi'nce 6.5 kilometrelik sahil hattını kapsayan alanda yaptırılan ve 2018'de AB'nin 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nde 'En İyi Çevre Ödülü'nü alan Konyaaltı Sahili Antalya Yaşam Parkı'nda işler Arap saçına döndü.30 bin metrekarelik yeni yeşil alandaki projenin ihalesine tek firma olarak Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti-Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti iş ortaklığı katılmıştı. Artırıma esas tahmin edilen ilk yıl kira bedeli 8 milyon 75 bin TL+KDV olarak belirlenen 'Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yapılan Ticari Ünite ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşi' ihalesinde firmadan ilk olarak ihale dosyasındaki kapalı zarfta 8 milyon 375 bin lira teklif sunuldu. İhale komisyonunun sözlü olarak ek artış istemesiyle firma, teklifini ilk yıl için 8 milyon 500 TL artı KDV'ye yükseltti. İhaleyi kazanan firma, 8 yıllığına belirtilen ünite ve tesisleri işletme hakkını aldı.İhale kapsamında, 23 büfe 19 şezlong şemsiye alanı, Beachpark bölgesinde 7 büfe, 7 şezlong şemsiye alanı, 2 kafe, 1 çay bahçesi, 1 işletme ofisi, 4 büfe, 40 ticari işletme, 12 ücretsiz tuvaletin işletme hakkını alan şirket, ünitelerin çoğunu kiraya verdi. Sahildeki düzenleme ve ihale CHP tarafından 31 Mart yerel seçimleri ve öncesinde propaganda malzemesi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Muhittin Böcek, 'Sahil Yaşam Parkı'nın işletilmesine yönelik eleştirilerde bulunurken, belediyenin sahildeki temizlik, park bahçe işlerini yapmaya devam etmesinin doğru olmadığını ileri sürmüştü. Sık sık ihale iptalini gündeme getiren Böcek, sonunda dediğini yaptı. Belediye encümeni, yapılışında hata olduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal etti.Yasalara yönetmeliklere aykırı olan, kamuyu zarara uğratan, projeleri durduracaklarını söylediğini hatırlatan Böcek, "Belediyemiz projeye 254 milyon 289 bin 127 lira harcamıştır. Hiçbir yatırım yapmayan Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş.'ne 28 yıllığına kiralanmış ve şirket alt kiracılardan para toplayıp, alanın güvenlik, temizlik, bakım, peyzaj giderlerini Büyükşehir'e yüklemiştir. 2 yılda belediye ihaleden dolayı 15 milyon 19 bin lira zarar emiştir. Kalan 26 yıl bu zararın katlanarak artacağı düşünüldüğünde telafi edilemeyen zararlar oluşması kaçınılmazdır. Bu nedenlerle, Encümen, mevzuat, yasa ve yönetmeliğe uymayan bu ihalenin ve sözleşmenin iptaline karar vermiştir" ifadelerini kullandı.Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'ilk döneminde projelendirilip 21 Ocak 2008 tarihinde projesi imzalanan fakat 2009 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP'li Mustafa Akaydın tarafından mahkeme kararları gerekçe gösterilerek 100'üncü Yıl Spor Kompleksi Projesi'de iptal edilmişti. Yapılan itiraz üzerine Sayıştay 6'ncı Dairesi, yüklenici kusuru olmaksızın söz konusu alanı hizmet ve sosyal tesis alanı olarak düzenleyen ve sözleşmenin ifasını hukuken imkansız hale getiren meclis kararı sonrasında açılan tazminat davasına vurgu yapılarak 2011 yılında yersiz bir biçimde belediye bütçesinden 558 bin 119 lira ödeme gerçekleştirildiği belirterek, Akaydın ve dönemin 16 meclis üyesine 559 bin TL'lik tazminat çıkarmıştı. Denetçi ve savcı görüşünde haksız fesih işleminin yükleniciye tazminat hakkı doğurduğu dile getirilirken, dava kapsamında yüklenici tarafından yapılan keşiflerde bilirkişi heyetinin 277 milyon 160 bin 566 lira tazminat alacağını gündeme getirmişti.İptal kararı üzerine Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı işletmecisi olan Alkoçlar'dan açıklama geldi. Kiralama sürecinden bugüne kadar Büyükşehir Belediyesine karşı tüm mükellefiyetleri eksiksiz yerine getirdiklerini belirten Alkoçlar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, "Kusurumuz olmadan tek taraflı yapılan iptal ve oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu sonucu uğrayacağımız ticari itibar kaybı için ayrıca dava açılacağı gibi, söz konusu idare tarafından alınan tek taraflı kararın uygulanması ilgili mahkemelerin dava süreci sonunda vereceği kararla geçerli olabilecektir. Yapılan işlem hukuka aykırıdır. Karar siyasidir" diye konuştu.

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