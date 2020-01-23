AK Parti’den ilçelere çıkarma

AKParti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Antalya'nın Manavgat ilçesini ziyaret ederek, parti teşkilatının toplantısına katıldı. Genel başkan yardımcıları Kandemir ve Dağ'a, AK Parti Akdeniz Bölge Koordinatörü Abdulkadir Özel, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kemal Çelik ile İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.Hamza Dağ, partisinin yeni kongre sürecine girdiğini hatırlatarak, Kongre sürecinde kavgaların değil, sandalye uçuşmalarının değil daha çok istişarenin ön planda olduğu, istişareyle beraber alınan kararların sahada icra edildiği bir siyasi partiyiz. O açıdan kongre sürecinden daha da güçlenerek, daha da büyüyerek çıkacağız Birileri birtakım hayaller kursalar da 2023, 2024, 2028 yine inşallah AK Parti iktidarlarıyla hayata geçecek" şeklinde konuştu.Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti. Erkan Kandemir ise Antalya temasları kapsamında Aksu Belediyesi'ni ziyaretinde konuştu. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'le bir araya gelen Kandemir, gönül belediyeciliğinin AK Parti ile Türkiye'ye tanıtıldığını ve ilçelerde büyük değişimlerin yaşandığını söyledi. Kandemir, Aksu ilçesiyle ilgili konularda bilgi alarak, fikir alış verişinde bulundu.

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