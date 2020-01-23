Antalya yara sardı

Antalyaspor son bir haftada 3 kez karşılaştığı Göztepe'yi kupada saf dışı bıraktı. Kendi sahasında pazar günü Göztepe'ye 3-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında ilk maçta 4-3 yendiği rakibi ile bu kez 2-2 berabere kaldı ve adını ak çeyrek finale yazdırdı. Maçta Antalyaspor'un 2 gün önce transfer ettiği Sinan'da ilk 11'de yer aldı.
GOL MUKAİRU'DAN...
29. dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı. 31. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Mukairu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Harun'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 33. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Serdar'ın ortasında ceza alanı içindeki Deniz'in kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Tripic, topu filelere gönderdi: 1-1.
41. dakikada Antalyaspor bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanına girerken topla buluşan Mukairu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.
GÖZTEPE ŞANSINI ZORLADI
48. dakikada Mossoro'nun yaptığı ortada Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren Antalyasporlu oyuncular topu uzaklaştırdı. 51. dakikada sol çaprazda ceza alanına sokulan Sinan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan'ın sert şutunu Göztepe kalecisi Göktuğ son anda çıkardı.
55. dakikada Göztepe yeniden dengeyi sağladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Halil'ın orta şut karışımı vuruşunda ağlar sarsıldı: 2-2. 64. dakikada Göztepe üçüncü gole çok yaklaştı. Halil'in ortasında Deniz kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü. 82. dakikada Halil'in pasında ceza sahasına giren Deniz'in yerden şutunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çıkardı. 86. dakikada Serdar'a sert müdahalede bulunan Amilton ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.