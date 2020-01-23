Antalya yara sardı

Antalyaspor son bir haftada 3 kez karşılaştığı Göztepe'yi kupada saf dışı bıraktı. Kendi sahasında pazar günü Göztepe'ye 3-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında ilk maçta 4-3 yendiği rakibi ile bu kez 2-2 berabere kaldı ve adını ak çeyrek finale yazdırdı.29. dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı. 31. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Mukairu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Harun'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.41. dakikada Antalyaspor bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanına girerken topla buluşan Mukairu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.48. dakikada Mossoro'nun yaptığı ortada Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren Antalyasporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.55. dakikada Göztepe yeniden dengeyi sağladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Halil'ın orta şut karışımı vuruşunda ağlar sarsıldı: 2-2. 64. dakikada Göztepe üçüncü gole çok yaklaştı. Halil'in ortasında Deniz kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü. 82. dakikada Halil'in pasında ceza sahasına giren Deniz'in yerden şutunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çıkardı.Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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