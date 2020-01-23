Bu böceklerin tanesi 10 lira

BUGÜN NELER OLDU

Antalyalıgirişimci Selami Gökgöl, sahibi olduğu canlı yem çiftliğinde etçil hayvanların canlı yem ihtiyacını karşılıyor. İç piyasadaki canlı yem ihtiyacını karşılamak için Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle Antalya'da kurulan böcek çiftliğinde hijyenik ortamda hamam böceği, çekirge, cırcır böceği, un kurdu, morio kurdunun da aralarında bulunduğu 12 çeşit böcek üretiliyor.Üretimi yapılan hamam böceği çeşitlerinin tanesi, iç piyasada 45 kuruştan başlayıp, 10 liraya kadar alıcı buluyor. En pahalı böcek ise devasa boyutlarıyla dikkat çeken Madagaskar hamamböceği. Tanesi 10 liraya satılan bu hamam böceğinin büyümesi yaklaşık 9.5 ay sürüyor. En ucuz ürün olan un kurdunun ise tanesi 45 kuruş, kilogramı ise 90 liraya satılıyor.