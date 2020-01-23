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’da çini eğitimi başladı

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Burdur’da çini eğitimi başladı
Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde kadın 45 kursiyerin katılımıyla çini kursu başlatıldı. Haftanın üç günü kursa gelen kadınlar çini sanatını öğreniyor. Görsel sanatlar öğretmeni Hülya Altuğ (46) tarafından verilen kursa, tamamı kadın 45 kursiyer yoğun ilgi gösterdi. Haftanın üç günü çalışma yapan kursiyerler, ürettikleri eserleri düzenlenecek kurslarda tanıtacak. Şu anda bu sanata giriş aşamasında olduklarını vurgulayan Hülya Altuğ, çalışmaların 6 ay süreceğini açıkladı. Altuğ, "Birçok unutulmaya yüz tutmuş sanatı atölyemize taşıdık" dedi.
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Burdur’da çini eğitimi başladı
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