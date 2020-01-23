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Gençlere özel sağlık eğitimi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Gençlere özel sağlık eğitimi
Avrupalı ve Türk gençlere, 'Bir Şey Unuttum Ama Ne' başlıklı Erasmus gençlik değişimi projesi kapsamında Alzheimer hastalığından korunma yolları anlatıldı. Projeye, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün de projenin yerel ortaklarınınra aralarınrda oldu Arnavutluk, Yunanistan, Estonya, Polonya'dan da dan 18-29 yaş arasındaki 30 genç katıldı.

STRESTEN UZAK DURUN
Projeye Uluslararası Kültür Gecesi ve Resepsiyon etkinliği ile sona erdi. Etkinlikte, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Esen, Türkiye AB ilişkileri ve Doç. Dr. Nur Ebru Barçın, Alzheimer hakkında konuşma yaptı. Hastalığa yakalanmamak için alınacak önlemler bire bir uygulanarak anlatıldı. Gençlere önerilerde bulunan Barçın, özellikle stresten uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.
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Gençlere özel sağlık eğitimi
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