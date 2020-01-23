Gönüller kazanıldı

Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve tüm ülke genelinde uygulanan Gönül Elçileri Projesi, Antalya'da da yaşamlara dokunuyor. Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu'nun koordinatörlüğünde 2016 yılından beri sürdürülen proje kapsamında Antalya'da bin 300 öğrenci ve 700'e yakın aileye ulaşıldı. Proje kapsamında yarı yıl tatilinin ilk organizasyonunda 6- 12 yaş arası 71 öğrenci, aileleriyle Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir otele gitti.Otelde öğrencileri ve ailelerini, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'ın eşi Damla Dayanç ile otelin genel müdürü Ayhan Çakıcı ve otel çalışanları Türk bayrakları ve balonlarla karşıladı, organizasyon boyunca çocuklar ve ailelerle ilgilendi. Gruba Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi ve Ak Parti Kemer İlçe Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi.Yemek organizasyonunun ardından Göynük Mahallesi'ndeki Dinopark'a geçen grubu, kapıda palyaçolar ve ellerinde dinozor figürleri bulunan işletme çalışanları karşıladı. Proje kapsamında alanda bulunan çocuklara öncelikle palyaço ve sihirbaz gösterileri sunan Dinopark çalışanları, ardından çocuklara ve ailelerine park içerisinde bulunan dinozorları anlattı. Ünzile Köse, "Baba kaybı yaşayan çocuklarımızın eğitim seviyelerinin artması için onlara destek oluyoruz. Annelerimizin de sosyal hayata yeniden dönmeleri, kayıp sonrasında yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmeleri için sürekli yanlarında olmaya çalışıyoruz" dedi.

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