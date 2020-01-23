Hiç beklemiyorduk

BUGÜN NELER OLDU

Kasımpaşa Teknik Sorumlu Erkan Çoker, turu geçecekleri konusunda emin olduklarını söyledi. Çoker,Bunun için üzgünüz ama çocuklar bugün ellerinden geleni yapacaklarını gösterdi" dedi. Hafta sonunda ligde yine Alanyaspor'la oynayacakları hatırlatılan Çoker, "3 gün süremiz var ve daha da üzerine koyarak gideceğiz. Hafta sonunda oynayacağımız maçta daha iyi bir görüntü çizeceğiz" dedi.