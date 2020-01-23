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Hiç beklemiyorduk

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Hiç beklemiyorduk
Kasımpaşa Teknik Sorumlu Erkan Çoker, turu geçecekleri konusunda emin olduklarını söyledi. Çoker, "Maçtan önce yaptığımız planda bu turu geçeceğimizden emindik. Antrenmanlardaki istek bize güven verdi. Kendimizden emindik ama beklemediğimiz anlarda goller oldu. İlk yarının ve maçın uzatmalarında yediğimiz gollerle turu kaybettik. Bunun için üzgünüz ama çocuklar bugün ellerinden geleni yapacaklarını gösterdi" dedi. Hafta sonunda ligde yine Alanyaspor'la oynayacakları hatırlatılan Çoker, "3 gün süremiz var ve daha da üzerine koyarak gideceğiz. Hafta sonunda oynayacağımız maçta daha iyi bir görüntü çizeceğiz" dedi.
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