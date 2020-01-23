Hint pazarı hızlı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dason yıllarda milyon dolarlık düğün organizasyonlarıyla dikkat çeken Hindistan pazarı, 2020 yılına hızlı başladı. 15-19 Ocak tarihlerinde ismi gizli tutulan ünlü bir Hintli iş adamı ve Sırp eşinin düğünü ile sezon başladı. Titanic Mardan Palace otelde Inventum Global tarafından gerçekleştirilen düğünde Hindistan'dan çok sayıda sanatçı sahne aldı. İkinci etkinlik ise Hintli inşaat kralının 25'nci evlilik yıldönümü organizasyonu oldu.8 ülke ve 17 şehir arasından Antalya'yı seçen Hintli çift, 20-23 Ocak tarihlerinde mutluluklarını Titanic Mardan Palace'da masal gibi bir gece ile tazeledi. Organizasyona Hint sosyetesinin önemli isimleri katıldı. Özel yıldönümü için misafirlerin büyük çoğunluğu Delhi'den direk Antalya'ya özel bir charter uçakla getirildi.