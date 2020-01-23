İlk müdahale meslektaştan

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Antalya'dadevriye görevi yapan 2 polisin bulunduğu motosiklet, lastiğine sıkılan parlatıcı nedeniyle virajda kayıp, devrildi. Bir polis memurunun ayağı ile kolunda kırık meydana gelirken, diğeri kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza, Kepez ilçesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. Alparslan Güler idaresindeki 07 A 4878 plakalı motosiklet, Yeşilırmak Caddesi istikametine seyir halindeyken, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi.Motosikletten düşen Güler ve mesai arkadaşı İbrahim Savar yaralandı. Sağlık ekipleri, Alparslan Güler'in bacağında ve kolunda kırık, İbrahim Savar'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde ezik olduğunu belirledi. Motosikletin arka lastiğinin, yıkama sonrası sıkılan lastik parlatıcı nedeniyle kaydığını tespit etti.